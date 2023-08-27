Школы Ингушетии готовы принять почти 10 тыс. первоклассников

Об этом было сообщено на совещании в режиме ВКС под руководством вице-премьера России Татьяны Голиковой с участием председателя правительства республики Владимира Сластенина, заместителя премьера Эсет Боковой и министра строительства региона Микаила Балахоева.

Отмечалось, что в Ингушетии продолжается работа по реализации мероприятия «Модернизация школьных систем образования» федеральной целевой программы «Развитие образования», в рамках которой завершается капремонт в 16 школах. Обновлена школьная инфраструктура, классы оснащены оборудованием. В остальных образовательных организациях, предъявленных к приемке к началу учебного года, также проведены косметические ремонтные работы.

«При регулярных проверках сотрудниками Главного управления МЧС России по республике были выявлены нарушения в некоторых учреждениях, в частности, они касаются отсутствия либо неудовлетворительного состояния пожарной сигнализации, отсутствия обработки конструкций чердачного помещения огнезащитным составом и тому подобное», — цитирует Владимира Сластенина пресс-служба Главы и правительства региона.

Премьер-министр отметил, что в текущем году из регионального бюджета на устранение этих нарушений были выделены средства, в рамках которых в школах и ДОУ проведены необходимые работы по приведению их в соответствие требованиям пожарной безопасности.

Также в рамках реализации мероприятий дорожной карты федерального проекта «Современная школа» в 20 общеобразовательных организациях созданы центры «Точка роста», закуплено и доставлено все необходимое оборудование в соответствии с инфраструктурным листом, проведен установочный вебинар по реализации нацпроекта с директорами общеобразовательных организаций.

На базе колледжа сервиса и быта создан центр опережающей профессиональной подготовки, призванный стать площадкой-агрегатором образовательных ресурсов региона, оказывающей содействие в подготовке кадров в части предложения лучших условий обучения, в подборе места обучения и преподавателей, а также в обеспечении логистики и оценке качества подготовки. Также в лицее номер один города Сунжи создан центр цифрового образования детей (IT-куб), цель которого — помочь детям в освоении технических профессий и предложить возможности для практической деятельности в области IT-технологий.