Актуально

Шумовые полосы на ФАД «Кавказ» в Ингушетии установлены с нарушениями

0

Шумовые полосы на участке ФАД «Кавказ» в районе сельских поселений Экажево и Троицкое Ингушетии установлены с нарушениями и стали причиной аварийных ситуаций.

С просьбой разобраться в этой ситуации к Главе республики Махмуд-Али Калиматову во время прямой линии обратился один из автомобилистов.

«Об этой проблеме мне было известно ранее, и я уже дал поручение об ее устранении. Шумовые полосы были проведены с нарушением ГОСТа — как по высоте, так и форме препятствия», — отметил руководитель субъекта.

По его словам, в настоящее время управлением федеральных автомобильных дорог «Кавказ» совместно с УГИБДД МВД по региону прорабатывается данный вопрос, в ближайшее время указанные препятствия будут приведены в соответствие всем нормам.

Напомним, Махмуд-Али Калиматов в настоящее время в прямом эфире отвечает на вопросы жителей республики. Трансляция ведется на канале НТРК «Магас», на его личной странице ВКонтакте.

Задать свой вопрос или отправить видеообращение можно в личных сообщениях в VK и на номер телефона +7 (928) 695 73 73 WhatsApp и Telegram. Также принимаются звонки по телефонным номерам: 8 (800) 301-41- 42 и 8 (962) 646-78-73.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В музее краеведения Ингушетии прошла акция «Славные Герои Отечества»
Судебные приставы Ингушетии взыскали на двоих детей более 1 млн рублей алиментов
Первую партию гуманитарной помощи для Палестины отправили из Ингушетии
В борьбе с наркоманий необходима консолидация всего общества, считает Глава Ингушетии
Около 100 беженцев из сектора Газа примет Ингушетия
Глава Ингушетии ответит на вопросы жителей республики в прямом эфире
В селе Алхасты Ингушетии начаты работы по прокладке электропроводящих сетей
В 2025 году в Ингушетии начнется строительство комплекса по переработке ТКО
В Ингушетии будет создан Дом молодежи
Глава Ингушетии заявил, что Путин находится в центре ожиданий населения
В Ингушетии реализуется более 10 крупных проектов в сфере АПК на 21 млрд рублей

Главное

Яндекс.Метрика

 