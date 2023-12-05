Шумовые полосы на ФАД «Кавказ» в Ингушетии установлены с нарушениями

С просьбой разобраться в этой ситуации к Главе республики Махмуд-Али Калиматову во время прямой линии обратился один из автомобилистов.

«Об этой проблеме мне было известно ранее, и я уже дал поручение об ее устранении. Шумовые полосы были проведены с нарушением ГОСТа — как по высоте, так и форме препятствия», — отметил руководитель субъекта.

По его словам, в настоящее время управлением федеральных автомобильных дорог «Кавказ» совместно с УГИБДД МВД по региону прорабатывается данный вопрос, в ближайшее время указанные препятствия будут приведены в соответствие всем нормам.

Напомним, Махмуд-Али Калиматов в настоящее время в прямом эфире отвечает на вопросы жителей республики. Трансляция ведется на канале НТРК «Магас», на его личной странице ВКонтакте.

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