Скоростной поезд «Ласточка» по маршруту «Назрань — Минводы» будет делать остановку в Беслане

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Скоростной поезд «Ласточка» по маршруту «Назрань — Минводы» теперь будет делать остановку в Беслане, об этом газете «Ингушетия» сообщили в РЖД.

Утренняя «Ласточка» отправляется из Назрани по-прежнему в 04:30, делает остановку в Беслане в 04:56-04:58 и прибывает в Минеральные Воды в 07:09.
В обратном направлении из Минеральных Вод состав также выходит в 21:00, делает остановку в Беслане в 23:12-23:14 и прибывает в Назрань в 23:41.

Поезд также делает остановки на станциях Котляревская, Прохладная, Аполлонская, Георгиевск.

Расписание поезда составлено таким образом, чтобы пассажирам было удобно делать пересадку по станции Минеральные Воды на «Ласточки» сообщением с Краснодаром и Ростовом-на-Дону, а также пригородные поезда до Кисловодска.

На маршруте «Назрань — Минеральные Воды» курсируют пятивагонные «Ласточки» с розетками для подзарядки мобильных устройств и специальными площадками для крупногабаритного багажа, системами климат-контроля и обеззараживания воздуха, экологически чистыми туалетными комнатами, светодиодным освещением. Поезда также адаптированы для пассажиров с ограниченными физическими возможностями — в них есть специализированные места, которые оборудованы креплением для инвалидных колясок.

Напомним, новый железнодорожный маршрут организован по итогам встречи Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова с начальником Северо-Кавказской железной дороги Сергеем Задориным 11 марта текущего года.

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