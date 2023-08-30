Скрывшегося после ДТП водителя ищут в Ингушетии

«Водитель автомобиля Toyota Camry выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada Samara. В результате автоаварии от полученных ранений скончался на месте 23-летний житель сельского поселения Экажево Назрановского района», — рассказал собеседник.

По его словам, виновник происшествия скрылся с места преступления.

Отмечается, что на данный момент ведутся поиски преступника.