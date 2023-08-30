ДТП

Скрывшегося после ДТП водителя ищут в Ингушетии

0

Правоохранительные органы региона ведут поиски виновника ДТП, в результате которого скончался местный житель, сообщили газете «Ингушетия» в правоохранительных органах.

«Водитель автомобиля Toyota Camry выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada Samara. В результате автоаварии от полученных ранений скончался на месте 23-летний житель сельского поселения Экажево Назрановского района», — рассказал собеседник.

По его словам, виновник происшествия скрылся с места преступления.

Отмечается, что на данный момент ведутся поиски преступника.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Воспитанникам ДК села Плиево Ингушетии рассказали об опасности наркотиков
В Сунженском районе Ингушетии проверили готовность школ к угрозам террористического характера
В Ингушетии около школы нашли тело мужчины
Коллектив ингушской филармонии готовится к своему юбилею
Ингушские дети знакомятся с кухней народов мира
Мастерская «Истинг» Дома народного творчества Ингушетии приглашает новых учениц
В Ингушетии проверяют крупные предприятия на законность потребления электроэнергии
Голуби у пруда в Ингушетии погибли из-за теплового стресса в жару
В Назрановском районе Ингушетии прошла церемония вручения VIII премии «Лучший ученик года»
В заброшенном МКД в Ингушетии нашли труп мужчины
Ингушский единоросс Юсуп Богатырев принял участие в акции «Собери ребенка в школу»

Главное

Яндекс.Метрика

 