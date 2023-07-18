ДТП

Скрывшийся после ДТП с погибшим житель Ингушетии сам пришел в полицию

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Скрывшийся из больницы в Назрани после ДТП с погибшим 24-летний житель республики сам пришел в полицию 17 июля. В соответствии со ст. 91 УПК России он задержан, информировали «Ингушетию» в пресс-службе МВД по региону.

Как ранее сообщалось, 16 июля около 19 часов вечера в Назрани на улице Муталиева водитель Mercedes-Benz, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной Renault Logan. Находящийся за рулем второй 32-летний сержант полиции, выехавший по личному делу в свободное от службы время, от полученных травм скончался в реанимационном отделении Ингушской республиканской клинической больницы.

Доставленный в это же медучреждение водитель Mercedes-Benz, после проведения первичных медицинских процедур, оттуда скрылся.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по Назрани в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК России (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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