Скрывшийся после ДТП с погибшим житель Ингушетии сам пришел в полицию

Как ранее сообщалось, 16 июля около 19 часов вечера в Назрани на улице Муталиева водитель Mercedes-Benz, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной Renault Logan. Находящийся за рулем второй 32-летний сержант полиции, выехавший по личному делу в свободное от службы время, от полученных травм скончался в реанимационном отделении Ингушской республиканской клинической больницы.

Доставленный в это же медучреждение водитель Mercedes-Benz, после проведения первичных медицинских процедур, оттуда скрылся.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по Назрани в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК России (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).