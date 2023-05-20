ГКК

Следователи приняли участие в мероприятии к 29-летию Горского кадетского корпуса Ингушетии

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Сотрудники следственного управления СКР по республике приняли участие в торжественном мероприятии по случаю 29-летия Горского кадетского корпуса Ингушетии имени Абдуллы Цароева.

Как сообщает пресс-служба ведомства, гости зачитали приветственный адрес руководителя управления Андрея Коновода, адресованное всему коллективу ГКК, в котором он выразил искреннюю благодарность и признательность за плодотворное сотрудничество в реализации совместных мероприятий, неравнодушное отношение к вопросам здоровья, развития и воспитания подрастающего поколения, пожелал успешного развития и достижения новых вершин в профессиональной деятельности.

Также от имени выпускников данного учебного заведения выступил сотрудник СУ СКР по региону Ахмедхан Евлоев, проходящий службу в должности следователя-криминалиста. Офицер отметил, что полученные в процессе учебы в ГКК знания, навыки и дисциплинированность, помогают ему в службе по сей день. Он поздравил выпускников, пожелав им успехов в сдаче ЕГЭ, дал ребятам добрые напутствия, исполнения в дальнейшем всех их благих желаний.

Напомним, 17 мая 1994 года был издан указ первого Президента Ингушетии Руслана Аушева «О создании Горского кадетского корпуса» с целью улучшения военно-патриотического воспитания молодежи и подготовки защитников Отечества. Ежегодно выпускники учебного заведения становятся лучшими студентами военных, гражданских вузов и достойно продолжают традиции российского офицерства.

ГКК располагается недалеко от сельского поселения Сурхахи Назрановского района в окружении заповедного леса.

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