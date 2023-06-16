Прокуратура

Состоящие на учете у психиатра двое водителей в Ингушетии лишены прав по требованию прокуратуры

0

Состоящие на учете у психиатра двое жителей города Карабулака Ингушетии лишены водительских прав по требованию прокуратуры, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее городской прокуратурой была проведена проверка исполнения федерального закона «О безопасности дорожного движения». Были выявлены два человека, страдающие психическим расстройством, которым запрещено управлять ТС любых категорий, так как это создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью неопределенного круга лиц.

В Карабулакский районный суд были направлены два исковых заявления о признании недействительными водительские удостоверения в отношении указанных граждан, которые рассмотрены и удовлетворены.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Прокуратура выясняет причины ДТП с семью погибшими в Ингушетии
Семь человек погибли в ДТП на ФАД «Кавказ» в Ингушетии, в их числе — трое детей
Уполномоченный по правам человека в Ингушетии и зампрокурора региона проведут прием граждан
Стали известны причины утечки сжиженного газа на заправке в Ингушетии
Сотрудники ОФСИН по Ингушетии собрали 40 мешков мусора на берегу реки Сунжа
Масштабные учения по отработке действий в случае ЧС провели в Ингушетии
Близ древнего храма в горной Ингушетии обнаружили предмет, похожий на артиллерийский снаряд
Депутат от Ингушетии Муслим Татриев в составе делегации Госдумы посетил Таджикистан
Сотрудники ОФСИН по Ингушетии помогли водителю потушить загоревшийся автомобиль
В детском лагере «Эрзи» в горной Ингушетии воры украли детали с генератора
Росгвардеец из Ингушетии стал участником всероссийского форума «Твой Герой»

Главное

Яндекс.Метрика

 