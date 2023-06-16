Состоящие на учете у психиатра двое водителей в Ингушетии лишены прав по требованию прокуратуры

Ранее городской прокуратурой была проведена проверка исполнения федерального закона «О безопасности дорожного движения». Были выявлены два человека, страдающие психическим расстройством, которым запрещено управлять ТС любых категорий, так как это создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью неопределенного круга лиц.

В Карабулакский районный суд были направлены два исковых заявления о признании недействительными водительские удостоверения в отношении указанных граждан, которые рассмотрены и удовлетворены.