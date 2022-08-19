Сотрудник банка в Ингушетии похитил около 50 тыс. рублей

Полицейские установили, что в период с 7 июля по 15 сентября 2020 года житель региона, являясь служащим филиала банковской организации, путем неправомерного доступа к программному обеспечению, создал три платежных поручения, похитив тем самым в общей сложности свыше 48 тыс. 500 рублей.

В действиях гражданина усматриваются признаки составов преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158 и ч. 3 ст. 272 УК России.