Сотрудники Минтруда Ингушетии попались на сокрытии доходов от продажи машин и счетов в банке

«Установлено, что отдельные должностные лица министерства в 2021 году представили неполные и недостоверные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и своих супругов за 2020 год», — рассказал представитель пресс-службы.

По его данным, чиновники скрыли информацию о находящихся в собственности и пользовании объектах недвижимого имущества, о полученных доходах от продажи автомобилей. Кроме того, неверно отражались и не отражались вовсе суммы доходов по месту работы и иные средства, не указывались счета в кредитных организациях.

По представлению прокурора республики в адрес министра труда, занятости и социального развития Ингушетии 14 должностных лиц, из которых семь начальников отделов, привлечены к дисциплинарной ответственности.