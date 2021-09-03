Прокуратура

Сотрудники Минтруда Ингушетии попались на сокрытии доходов от продажи машин и счетов в банке

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Полтора десятка должностных лиц министерства труда, занятости и социального развития республики по требованию надзорного ведомства привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в прокуратуре регионе.

«Установлено, что отдельные должностные лица министерства в 2021 году представили неполные и недостоверные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и своих супругов за 2020 год», — рассказал представитель пресс-службы.

По его данным, чиновники скрыли информацию о находящихся в собственности и пользовании объектах недвижимого имущества, о полученных доходах от продажи автомобилей. Кроме того, неверно отражались и не отражались вовсе суммы доходов по месту работы и иные средства, не указывались счета в кредитных организациях.

По представлению прокурора республики в адрес министра труда, занятости и социального развития Ингушетии 14 должностных лиц, из которых семь начальников отделов, привлечены к дисциплинарной ответственности.

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