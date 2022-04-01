Профилактика

Сотрудники УГИБДД провели в столице Ингушетии профилактическую акцию

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Сотрудники регионального управления ГИБДД провели профилактическую акцию по призыву автолюбителей к бдительности на дорогах.

Мероприятие, в котором деятельное участие принял общественный совет при МВД по Ингушетии, прошло на участке дороги в районе 502-го поста при въезде в Магас. Разъяснительные беседы о важности соблюдения ПДД подкрепили раздачей информативных буклетов.

Организаторы раздавали водителям буклеты с призывом «Просто сбавь скорость!».

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