Сотрудников Минздрава Ингушетии уличили в сокрытии доходов

«Установлено, что 16 сотрудников в 2021 году представили недостоверные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Ими укрывались сведения о находящихся в пользовании и собственности объектах недвижимого имущества, неверно отражались суммы доходов по месту работы и иных доходов, не указывались счета, открытые в кредитных организациях, по которым в отчетном периоде осуществлялось движение денежных средств, установлен также факт укрытия служащим дохода, полученного от продажи квартиры», — говорится в сообщении.

По итогам проверки прокурором в министерство здравоохранения республики внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, причин и условий им способствующих.

Рассмотрение акта надзорного ведомства находится на контроле прокуратуры республики.