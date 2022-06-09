Прокуратура

Сотрудников Минздрава Ингушетии уличили в сокрытии доходов

0

16 сотрудников министерства здравоохранения Ингушетии уличили в нарушении антикоррупционного законодательства и сокрытии доходов, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Установлено, что 16 сотрудников в 2021 году представили недостоверные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Ими укрывались сведения о находящихся в пользовании и собственности объектах недвижимого имущества, неверно отражались суммы доходов по месту работы и иных доходов, не указывались счета, открытые в кредитных организациях, по которым в отчетном периоде осуществлялось движение денежных средств, установлен также факт укрытия служащим дохода, полученного от продажи квартиры», — говорится в сообщении.

По итогам проверки прокурором в министерство здравоохранения республики внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, причин и условий им способствующих.

Рассмотрение акта надзорного ведомства находится на контроле прокуратуры республики.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии фермер присвоил 2 млн рублей через программу по поддержке КФХ
Выпускники Ингушетии сдают ЕГЭ по обществознанию
Московские врачи проведут семинары для своих коллег из Ингушетии
Житель Ингушетии ответит в суде за ДТП с погибшим полицейским
В городе Карабулаке Ингушетии завершается благоустройство общественной территории
Делегация Ингушетии примет участие в ПМЭФ-2022
В Ингушетии выявили более 300 га ослабленных лесных насаждений
Жителей Ингушетии приглашают принять участие в акции «Бессмертный полк русской поэзии»
КТЦ столицы Ингушетии приглашает школьников на уроки хореографии
В Дагестане задержан интернет-мошенник, выманивший у жителя Ингушетии 65 тыс. рублей
В столице Ингушетии дан старт региональному этапу конкурса «Воспитатель года»

Главное

Яндекс.Метрика

 