Спасатели Ингушетии осушают затопленные из-за ливня подвалы частных домов в городе Сунжа

Отмечается, что после разгула стихии жители затапливаемых домов стали звонить в службу-112. В работах были задействованы все спасатели ведомства. Для осушения подвальных помещений использовались мотопомпы.

«От потопа также пострадали крыши домов, напольные покрытия и бытовая техника», — сказал начальник службы Иса Евлоев.

Ранее газета «Ингушетия» информировала, что по данным регионального МЧС в результате ливня, прошедшего 17 июня, подтоплены более 60 домовладений в городах Сунжа и Карабулак, Малгобекском, Сунженском районах. Основной удар непогоды, судя по количеству вызовов, пришелся на город Сунжа. На территории муниципалитета зафиксировано 47 случаев подтопления частных домов.

Оказались залиты дождевой водой приусадебные участки, подвальные помещения, магазины, размыты дороги на некоторых улицах. Были зафиксированы обрывы и замыкания ЛЭП. Для ликвидации последствий стихии привлекались силы и средства спасательных отрядов чрезвычайного ведомства Ингушетии и спецтехника.