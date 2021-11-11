Граница

Спецкомиссия проверит сообщения о незаконных земляных работах в приграничной зоне Ингушетии

0

Власти республики организовали проверку после сообщений в социальных сетях о несогласованных земляных работах у реки Фортанга в ингушском селе Даттых, сообщил газете «Ингушетия» представитель регионального правительства.

«Сразу после сообщений на интернет-ресурсах о несогласованных работах у реки Фортанга в сельское поселение Даттых выехала правительственная комиссия во главе с первым вице-премьером — министром природных ресурсов и экологии Ингушетии Магомедом Евлоевым», — рассказали в Кабинете министров.

По его словам, представители регионального правительства проверят достоверность появившихся сообщений, об итогах инспекции будет доложено Главе республики Махмуд-Али Калиматову. При выявлении нарушений на обозначенной территории власти республики в оперативном порядке примут соответствующие меры и проинформируют население о проделанной в этом направлении работе.

Ранее в ингушских пабликах появились видео и сообщения о том, что на окраине у подступов к ингушскому селу Даттых на административной территории республики проводятся несогласованные работы с помощью тяжелой техники. Местные жители сообщили о ситуации во все инстанции республики.

Между тем в местной администрации нашему изданию подтвердили, что рабочие собираются менять русло горной реки Фортанга.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии заведующая детсадом стала фигурантом дела за прием на работу «мертвых душ»
Муниципальные власти Ингушетии и Чечни договорились о разрешении ситуации с изменением русла реки Фортанга
В сельском поселении Барсуки Ингушетии прошел конкурс детских рисунков «Полиция глазами детей»
В приграничной зоне Ингушетии прекращены строительные работы у реки Фортанга
Получить второе высшее образование в области искусств теперь можно бесплатно
Мэрия Назрани обратилась к жителям города с просьбой не выпускать скот на стихийный выпас
Сенатор от Ингушетии Мухарбек Барахоев представил закон о поддержке занятости
В Ингушетии за сутки умерли три человека с Covid-19
МВД по Ингушетии проводит акцию «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути»
ФАДН проводит конкурс на соискание премии за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово»
В Ингушетии самая высокая смертность от Covid-19 среди пациентов старше 50 лет

Главное

Яндекс.Метрика

 