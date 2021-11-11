Спецкомиссия проверит сообщения о незаконных земляных работах в приграничной зоне Ингушетии

«Сразу после сообщений на интернет-ресурсах о несогласованных работах у реки Фортанга в сельское поселение Даттых выехала правительственная комиссия во главе с первым вице-премьером — министром природных ресурсов и экологии Ингушетии Магомедом Евлоевым», — рассказали в Кабинете министров.

По его словам, представители регионального правительства проверят достоверность появившихся сообщений, об итогах инспекции будет доложено Главе республики Махмуд-Али Калиматову. При выявлении нарушений на обозначенной территории власти республики в оперативном порядке примут соответствующие меры и проинформируют население о проделанной в этом направлении работе.

Ранее в ингушских пабликах появились видео и сообщения о том, что на окраине у подступов к ингушскому селу Даттых на административной территории республики проводятся несогласованные работы с помощью тяжелой техники. Местные жители сообщили о ситуации во все инстанции республики.

Между тем в местной администрации нашему изданию подтвердили, что рабочие собираются менять русло горной реки Фортанга.