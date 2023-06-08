Спикер Народного собрания Ингушетии провел прием граждан по вопросам материнства и детства
Председатель Народного собрания Ингушетии Магомет Тумгоев провел прием граждан, в рамках недели поддержки материнства и детства, инициированной центральной общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева.
Как сообщает пресс-служба регионального парламента, помимо вопросов по заданной тематике, поступили обращения и иного социального направления.
Мать-одиночка Малика Льянова, воспитывающая ребенка-инвалида I группы, попросила разобраться в вопросе приостановления пенсии по выслуге лет. С подобным вопросом обратилась Эсет Мусаева, 20-летней дочери которой не выплачивают пенсию по инвалидности.
Тумгоев внимательно выслушал всех заявителей, были даны соответствующие разъяснения. Он отметил востребованность такого формата общения с избирателями с участием руководителей министерств и ведомств.
«По итогам приема граждан мы стараемся, чтобы все вопросы оперативно находили свое решение», — подчеркнул спикер.
В мероприятии приняли участие руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия», депутат НС Магомед Дарсигов, уполномоченный по правам ребенка в республике Зарема Чахкиева и заместитель управляющего ОСФР по региону Адам Евлоев.