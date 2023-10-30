Спикер парламента Ингушетии Магомет Тумгоев навестил героя трагических событий осени 1992 года

Отмечается, что трагические события той холодной осени навсегда останутся в памяти ингушского народа, как долгий путь спасения через горную часть республики.

В те дни десятки семей уходили из Пригородного района через скалистый каньон Ассы, через леса, по тропам и в леденящем холоде. Путь, который они прошли, в народе назвали «дорогой жизни».

Своими воспоминаниями с председателем Народного собрания республики поделился герой тех событий Ахмет Торшхоев, который в 1992 году в числе других ингушей самоотверженно спасал людей и потерял вследствие этого обе ноги после обморожения.