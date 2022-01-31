Греко-римская борьба

Спортсмены ингушского спортклуба «Ади Ахмад» завоевали четыре медали первенства Москвы по греко-римской борьбе

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Спортсмены ингушского клуба «Ади Ахмад» завоевали четыре медали различного достоинства на первенстве Москвы по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года, соревнования прошли в столичном спорткомплексе «Олимпийская деревня — 80».

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, серебряные медали в своих весовых категориях завоевали Джабраил Евлоев (до 67 кг), Рамазан Арапханов (до 77 кг) и Байсар Евлоев (до 82 кг).

Третье место занял Мансур Калиматов (до 72 кг). Без медали остался Али Яндиев. Ответственный тренер на соревнованиях — тренер высшей категории Алихан Арапханов.

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