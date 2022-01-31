Спортсмены ингушского спортклуба «Ади Ахмад» завоевали четыре медали первенства Москвы по греко-римской борьбе
Спортсмены ингушского клуба «Ади Ахмад» завоевали четыре медали различного достоинства на первенстве Москвы по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года, соревнования прошли в столичном спорткомплексе «Олимпийская деревня — 80».
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, серебряные медали в своих весовых категориях завоевали Джабраил Евлоев (до 67 кг), Рамазан Арапханов (до 77 кг) и Байсар Евлоев (до 82 кг).
Третье место занял Мансур Калиматов (до 72 кг). Без медали остался Али Яндиев. Ответственный тренер на соревнованиях — тренер высшей категории Алихан Арапханов.