Спортсмены ингушского спортклуба «Ади Ахмад» завоевали четыре медали первенства Москвы по греко-римской борьбе

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, серебряные медали в своих весовых категориях завоевали Джабраил Евлоев (до 67 кг), Рамазан Арапханов (до 77 кг) и Байсар Евлоев (до 82 кг).

Третье место занял Мансур Калиматов (до 72 кг). Без медали остался Али Яндиев. Ответственный тренер на соревнованиях — тренер высшей категории Алихан Арапханов.