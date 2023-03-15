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Спустя более недели после отключения микрорайону Назрани вернут газ

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Власти Назрани и представители газовой компании приняли совместное решение в среду возобновить газоснабжение района новостроек, отключенное 7 марта, несмотря на холодную погоду.

Как сообщили газете «Ингушетия» в городской администрации, в мэрии прошло оперативное совещание по инициативе главы Назрани Урусхана Евлоева с участием заместителей руководителя ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» Алиханова Зелимхана и Имиева Ибрагима и председателя горсовета Богатырева Юсупа.

«После обсуждения мэрия Назрани и ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» пришли к общему решению — в среду газоснабжение в районе за каналом будет восстановлено», — сказал собеседник.

В мэрии напомнили, что вместе с тем жителям необходимо в обязательном порядке обеспечить доступ к домовладениям для инвентаризации. С 10 часов в районе новостроек будет проводить свою работу оперативная мобильная группа. Только при совместной работе газовой компании, муниципалитета и жителей микрорайона возможно в кратчайшие сроки разрешить сложившуюся ситуацию.

Мэрия Назрани 7 марта сообщала, что ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» проведена работа по отключению несанкционированных подключений в новом микрорайоне Альтиевского округа до оформления договоров на земельные участки и частные домовладения, несмотря на холодную погоду.

По поручению мэра города в администрации муниципалитета созданы все условия для оформления домовладений. Как только будут поданы документы на оформление участка, жилья, уже на начальной стадии газовая компания готова начать подключение, чтобы ускорить этот процесс.

В своем видеообращении жители микрорайона, где проживают тысячи людей, обратились к республиканским и федеральным властям с просьбой посодействовать в возобновлении газоснабжения и оперативном оформлении документов на частные дома. Горожане рассказали, что газ отключили и тем, кто оформил свои дома и своевременно платит за потребленный ресурс.

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