Стали известны причины утечки сжиженного газа на заправке в Ингушетии
Власти республики занимаются ликвидацией последствий разгерметизации и утечки сжиженного газа из топливного резервуара емкостью 10 тыс. литров, поврежденного в результате ливней, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона.
«На автомобильной газозаправочной станции обильные осадки повредили топливный резервуар, в результате произошла разгерметизация и утечка сжиженного газа емкостью 10 тыс. литров», — сказал собеседник издания.
По его данным, в экстренном порядке власти привели в готовность силы и средства для предотвращения чрезвычайной ситуации.
Место происшествия в настоящее время оцеплено сотрудниками полиции.
Экстренные службы работают на месте происшествия. Население с близлежащих улиц эвакуировано.
В целях безопасности отключено электроснабжение в части города, что привело и отключению воды на насосной станции, жертв и пострадавших нет.