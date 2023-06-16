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Стали известны причины утечки сжиженного газа на заправке в Ингушетии

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Власти республики занимаются ликвидацией последствий разгерметизации и утечки сжиженного газа из топливного резервуара емкостью 10 тыс. литров, поврежденного в результате ливней, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона.

«На автомобильной газозаправочной станции обильные осадки повредили топливный резервуар, в результате произошла разгерметизация и утечка сжиженного газа емкостью 10 тыс. литров», — сказал собеседник издания.

По его данным, в экстренном порядке власти привели в готовность силы и средства для предотвращения чрезвычайной ситуации.

Место происшествия в настоящее время оцеплено сотрудниками полиции.

Экстренные службы работают на месте происшествия. Население с близлежащих улиц эвакуировано.

В целях безопасности отключено электроснабжение в части города, что привело и отключению воды на насосной станции, жертв и пострадавших нет.

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