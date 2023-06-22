Конкурс

Старинная груша из Ингушетии претендует на звание «Российское дерево года»

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Груша, более двух веков растущая в Джейрахском районе, борется за звание «Российское дерево года — 2023», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе экологического ведомства.

В ежегодном конкурсе принимают участие удивительные деревья, являющиеся культурным и историческим наследием России. Одним из 69 претендентов на победу в конкурсе стала груша обыкновенная, которая растет в горной части Ингушетии на высоте 850 метров над уровнем моря возле средневековых башенных комплексов.

Сообщается, что пока груша набрала 1397 голосов. Чтобы принять участие в голосовании, которое продлится до 1 августа, необходимо перейти на сайт, груша из Ингушетии находится под номером 24.

Напомним, что груша обыкновенная вошла в Национальный реестр старовозрастных деревьев России.

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