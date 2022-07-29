Студент из Ингушетии стал героем подкаста «Подвиги обычных людей»

Проект «Подвиги» находит и публикует героические истории со всей страны и мира. С 2014 года команда выпустила пять книг о героях для детского и взрослого чтения.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии Карабулака, летом 2021 года Адам спас маленькую девочку, которая тонула в море. Он вытащил её из воды и оказал первую помощь, сделал сердечно-легочную реанимацию и ребёнок к приезду скорой помощи уже был в стабильном состоянии.

Спасение было по-настоящему чудесным, ведь Адам нашел ребёнка практически случайно. Он просто отдыхал в свой выходной на почти пустынном морском берегу и, уходя с пляжа, заметил, что неподалёку ходит девочка лет трёх. Юноша обратил внимание, что взрослых рядом с ребёнком не видно. Но одёрнул себя: не может же девочка быть на пляже одна, без присмотра?

Но тревога не уходила, и через пять минут парень всё-таки вернулся на пляж. Ребёнка нигде не было. Адам решил ещё раз искупаться, вошёл в воду и на глубине около 170 см натолкнулся на человеческое тело и вытащил на берег ту самую девочку.

«Я боялся, что вообще ничего не смогу сделать, ведь у меня до этого была только теория, а «первая практика» вышла вот такой. Волнительной. У меня у самого было шоковое состояние. Но к счастью, оказалось, нужно только собраться и вспомнить, чему обучали», — отметил Адам.

Эту историю проекту «Подвиги» рассказала сестра Адама. Для проекта уже стало обычным делом получение от своих подписчиков таких уникальных и личных историй, о которых мало пишут в СМИ. Команда проекта связалась с героем и записала с ним подробное аудиоинтервью для подкаста «Подвиги обычных людей». Прослушать выпуск с Адамом Медаровым можно по ссылке.

Эту серию подкастов проект записывает при поддержке Фонда президентских грантов. «Подвиги» получили грант на создание собственной студии подкастов «Сделай громче» и теперь выпуск за выпуском рассказывают всей стране о выдающихся современниках: врачах и спасателях, учителях и меценатах, зоозащитниках и экоактивистах. И, конечно, о так называемых «обычных героях» — тех, кто не проходит мимо чужой беды, бросается на помощь и совершает чудеса спасения.

История Адама также войдёт в очередную книгу проекта — третий том издания «100 подвигов обычных людей». Это всероссийский альманах о добрых и отзывчивых людях со всей страны. В прошлый том книги, изданный в 2020 году, вошло несколько историй выдающихся кавказцев.