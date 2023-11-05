Студенты вузов Санкт-Петербурга из Ингушетии получили именные стипендии памяти просветителя Тембота Бекова

По словам собеседника издания, получателями стали 18 ингушских студентов вузов Санкт-Петербурга, которые очно учатся на втором и последующих курсах по программам бакалавриата и специалитета, а также на первом и последующих курсах по программам магистратуры.

Стипендия была установлена в размере 3 тыс. рублей в месяц. Она назначена на 2023-2024 учебный год. Выплаты проводились за 5 месяцев.

Стипендиаты высказали слова искренней благодарности организаторам данной акции. В свою очередь, в полпредстве пожелали студентам успехов в учебе и высоких достижений в научной деятельности.

Тембот Дордаганович Беков — ингушский ученый, поэт, писатель и преподаватель. Один из зачинателей ингушской литературы. Создатель грамматики ингушского языка, автор первого терминологического словаря родного языка.

Родился 27 декабря 1873 года в селении Верхние Ачалуки (Малгобекский район). Окончил Назрановскую горскую школу, а затем и Владикавказское реальное училище. Поступив в Варшавский политехнический институт в Ростове-на-Дону, он по болезни и в связи с тяжелым материальным положением был вынужден оставить учебу и поступить на службу во владикавказский банк.

Находясь в гуще революционных событий в годы установления советской власти на Северном Кавказе, он напишет стихотворения «Две эпохи», «Расстрел рабочих на Лене», «Одиннадцать и пять», «Сердало», названия которых уже говорят сами о себе.

Тембот Беков принимал активное участие в общественно-политической и культурно-просветительской работе не только своей автономной области, но и всей Горской Республики. Он был членом редакционной коллегии общенациональной газеты «Сердало», первый номер которой вышел 1 мая 1923 года.

Тембот Беков работал здесь корректором и переводчиком, потом и ответственным секретарем. Писал очерки, стихи, рассказы, статьи, фельетоны и корреспонденции. Отрывки из повести «Ранняя весна» были первыми образцами ингушской прозы на родном языке.