Суд не стал менять приговоры лидерам протестов в Ингушетии в 2018-2019 годах

«Суд огласил установочную и резолютивную часть определения. Вердикт изменён в части назначения наказания в виде ограничения свободы. Суд первой инстанции определил наказание в виде ограничения свободы всем осуждённым после отбытия основного вида наказания в виде лишения свободы с ограничениями, которые не позволяют им покидать место постоянного проживания без разрешения надзорного органа», — сказал защитник.

Адвокат Мусы Мальсагова уточнил, что суд апелляционной инстанции приговор в этой части изменил и указал, что осуждённые после отбытия основного вида наказания в виде лишения свободы, не имеют права покидать пределы муниципального округа, в котором они проживают. В остальной части приговор оставлен без изменения.

Следующий этап — подача кассационной жалобы, на это у защитников есть шесть месяцев.

Как сообщала ранее газета «Ингушетия», бывший руководитель республики Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров 26 сентября 2018 года подписали договор о закреплении административной границы между регионами.

На фоне ратификации соглашения парламентом Ингушетии 4 октября 2018 года и подписания его главой республики в Магасе начались акции протеста, которые возобновились в конце марта 2019 года и закончились столкновениями с полицией.

В конце октября 2020 года Верховный суд Ингушетии отклонил иск о возвращении дела семи лидеров протеста из Кисловодска в Магас. Малсага Ужахова, Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова, Бараха Чемурзиева, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Зарифу Саутиеву обвиняли по ч.3 ст.33, ч.2 ст.318 УК РФ. Речь идет о насилии в отношении представителей власти, опасного для жизни или здоровья. Кроме того, лидерам протестов 26-27 марта 2019 года против изменения закона республики о референдуме инкриминировали организацию или участие в экстремистском сообществе (чч. 1 или 2 ст.282.1 УК РФ).

В середине декабря 2021 года Кисловодский городской суд (Ставропольский край) вынес приговор находящимся под стражей лидерам протестов в Магасе против соглашения о границе с Чечней и изменения регионального закона о референдуме в 2018-2019 годах.

Малсаг Ужахов, Ахмед Барахоев, Муса Мальсагов получили девять лет лишения свободы в колонии общего режима, еще троим — Бараху Чемурзиеву, Багаудину Хаутиеву, Исмаилу Нальгиеву — дали по восемь лет, Зарифе Саутиевой — семь лет и шесть месяцев.

Такие сроки в начале ноября запрашивала прокуратура.

Под стражей находится еще один лидер протестов — экс-глава МВД республики Ахмед Погоров. Его задержали в Назрани 26 февраля 2021 года. До этого, с апреля 2019 года, он находился в межгосударственном розыске и в отношении него заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 33 ч. 2 ст. 318 УК РФ (организация применения насилия в отношении представителей власти).