Судебные приставы Ингушетии в ходе рейда взыскали с должников 90 тыс. руб.
Судебные приставы Ингушетии и дорожные полицейские в ходе рейда в городе Карабулаке взыскали с автовладельцев 90 тыс. рублей. Также произведен один арест имущества.
Как сообщает пресс-служба УФССП по республике, целью регулярных рейдов является — выявление должников и их имущества по исполнительным производствам о взыскании административных штрафов в пользу Госавтоинспекции.
Еженедельное контрольное мероприятие в очередной раз продемонстрировало качественное взаимодействие территориальных органов двух структур. Работа проделана с использованием аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав», с помощью которого из общего потока машин выявлены автовладельцы, у которых долги по различным категориям исполнительных производств, отмечается в релизе.