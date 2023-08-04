Судебные приставы Ингушетии в ходе рейда взыскали с должников 90 тыс. руб.

Как сообщает пресс-служба УФССП по республике, целью регулярных рейдов является — выявление должников и их имущества по исполнительным производствам о взыскании административных штрафов в пользу Госавтоинспекции.

Еженедельное контрольное мероприятие в очередной раз продемонстрировало качественное взаимодействие территориальных органов двух структур. Работа проделана с использованием аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав», с помощью которого из общего потока машин выявлены автовладельцы, у которых долги по различным категориям исполнительных производств, отмечается в релизе.