Судебные приставы реализовали арестованные автобусы коммунальщиков Магаса в счет погашения долга

Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе ведомства, муниципальное унитарное предприятие «Участок коммунального хозяйства города Магаса» длительное время не предпринимает меры по погашению задолженности по налогам, сумма которой составляет более 1 млн 300 тыс. рублей.

Исполнительное производство о взыскании налогов и сборов, включая пени, находится на исполнении в отделении судебных приставов столицы республики.

В ходе проведения исполнительных действий судебным приставом-исполнителем наложены аресты на имущество организации, а именно на шесть автобусов марки «Ford». Четыре транспортных средства на сумму около 800 тыс. рублей УФССП по региону уже реализовано. Вынесено постановление о снижении цены по двум оставшимся автобусам на 15%. Торги по ним, по данным сайта torgi.gov.ru, состоятся 13 июня текущего года.