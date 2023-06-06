СВУ изъято у двух жителей Малгобекского района Ингушетии

«Сотрудники ЦПЭ республиканского МВД и управления ФСБ по Ингушетии в ходе оперативно-разыскных мероприятий в доме в с. Инарки у мужчины 1989 г. р. нашли СВУ. Специалисты установили, что устройство состоит из корпуса осколочной гранаты ВОГ-17М с зарядом взрывного вещества и запала УЗРГМ-2 с его отпечатками пальцев», — сказал собеседник.

По его данным, в том же районе на ул. Аушева в доме 33-летнего жителя обнаружено СВУ, состоящее из корпуса осколочной гранаты с зарядом взрывного вещества и запала УЗРГМ.

На жителей села завели уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УКРФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ. На время следствия фигурантов поместили в ИВС.

Как заявлял ранее Глава республики, председатель антитеррористической комиссии Махмуд-Али Калиматов, нейтрализованы четверо участников нападения на полицейских в марте и апреле этого года, двое задержаны и дают показания. В Малгобекском районе продолжается контртеррористическая операция по пресечению деятельности вооруженной группы бандитов, которые в марте и апреле совершили нападения на представителей сил правопорядка, в результате чего трое сотрудников полиции погибли, пятнадцать получили ранения различной степени тяжести. Совершившие преступление бандиты объявили себя сторонниками запрещенной в РФ международной террористической организации ИГИЛ.

В результате действий силовиков были обнаружены и в ходе перестрелки нейтрализованы четверо бандитов, еще двое задержаны и заключены под стражу. На основании их показаний обнаружены схроны с оружием и боеприпасами, а также установлены и задержаны девять жителей Ингушетии и Чечни, оказывавшие помощь преступникам при их передвижении и поиске укрытия.

Розыск двух оставшихся членов банды продолжается.