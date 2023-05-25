Нацпроекты

Свыше 300 млн руб. затратят в Ингушетии на увеличение мест в Доме ветеранов с 80 до 130

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В Назрановском районе до конца 2023 года введут в эксплуатацию новый корпус социально-оздоровительного центра граждан пожилого возраста и инвалидов, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона.

«В живописной месте сельского поселения Сурхахи в этом году откроют новое здание социально-оздоровительного центра граждан пожилого возраста и инвалидов на 50 мест», — сказал представитель пресс-службы.

Как отметил собеседник, корпус построят в рамках нацпроекта «Демография». На площадке выполнены земляные работы, устройство котлована и грунтовой подушки, возведены монолитные железобетонные стены подвала.

Строители заняты возведением плит перекрытия, внутренних лестниц, кладкой перегородок стен.

На реализацию проекта власти Ингушетии направят 310 млн руб. Согласно графику строительство корпуса завершат в декабре 2023 года.

Как заявил Глава республики Махмуд-Али Калиматов, в связи с большим количеством желающих пройти оздоровление в центре порой очередь может достигать до более 800 человек, принято решение увеличить общую вместимость учреждения с 80 до 130 человек.

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