Фестиваль

Театральные коллективы и анимационные студии Ингушетии приглашают к участию в Большом детском фестивале

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Театральные коллективы, а также кино- и анимационные студии Ингушетии, которые создают контент для юных зрителей, приглашают принять участие в Международном Большом детском фестивале, сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры.

По словам собеседника, прием заявок на участие в конкурсной программе 2022 года осуществляется до 28 февраля. В конкурсе могут участвовать спектакли и фильмы для аудитории в возрасте от 3 до 16 лет, премьеры которых состоялись в 2020 и 2021 году.

В текущем году Международный Большой детский фестиваль в пятый раз покажет на своих площадках детские спектакли разнообразных форматов и жанров, а также представит коллективы из разных городов России и других стран.

Победителей фестиваля определит независимое детско-юношеское жюри, в состав которого входят юные актеры, музыканты, спортсмены, художники и победители всероссийских школьных олимпиад.

Подробнее о Международном Большом детском фестивале читайте на официальном сайте https://grandkidsfest. ru/.

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