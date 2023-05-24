УФССП

Транспортная компания в Ингушетии оплатила задолженность по налогам после ареста КамАЗа

0

В мае текущего года в Назрановском отделении УФССП по республике находилось исполнительное производство о взыскании налоговых платежей с юридического лица в размере 386 тыс. рублей. Неплательщиком являлась транспортная компания, осуществляющая грузоперевозки на территории региона и за его пределами.

Для исполнения требований исполнительного документа судебными приставами осуществлен выезд по адресу нахождения имущества должника, в рамках которого было арестован КамАЗ стоимостью 1,5 млн рублей.

По истечении двух суток сумма долга юридическим лицом была полностью погашена, после чего грузовик вернули компании-владельцу.

В пресс-службе УФССП по региону «Ингушетии» сообщили, что одним из приоритетных направлений деятельности ведомства является взыскание задолженностей по налогам — одному из основных источников формирования бюджета.

«Наиболее эффективными методами воздействия на должников, уклоняющихся от уплаты налогов, являются: вынесение постановлений о розыске счетов и наложении ареста на денежные средства, находящиеся в банке или иной кредитной организации. А также составление акта описи и ареста на имущество и наложение ограничений на регистрационные действия в отношении транспортных средств и недвижимого имущества», — отметил собеседник издания.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Назрани Ингушетии на опасных участках города обустроят пешеходные переходы
На лекарства для льготников в Ингушетии выделено 120 млн руб.
Команда КВН из Ингушетии заняла второе место на соревнованиях в Нальчике
Более 52 тыс. жителей Ингушетии выбрали общественные пространства для благоустройства
Сенатор от Ингушетии Белан Хамчиев принял участие во встрече спикера СФ с главой ФНС ОАЭ
В селе Али-Юрт Ингушетии прошел республиканский турнир по самбо
Школьники из Ингушетии стали участниками интеллектуальной викторины «Знай свою историю»
В Ингушетии прошли республиканские соревнования по легкоатлетическому четырехборью
В Малгобеке Ингушетии близится к завершению голосование по выбору общественных территорий для развития
Судебные приставы реализовали арестованные автобусы коммунальщиков Магаса в счет погашения долга
Житель Ингушетии осужден за хранение осколочной гранаты

Главное

Яндекс.Метрика

 