Транспортная компания в Ингушетии оплатила задолженность по налогам после ареста КамАЗа

Для исполнения требований исполнительного документа судебными приставами осуществлен выезд по адресу нахождения имущества должника, в рамках которого было арестован КамАЗ стоимостью 1,5 млн рублей.

По истечении двух суток сумма долга юридическим лицом была полностью погашена, после чего грузовик вернули компании-владельцу.

В пресс-службе УФССП по региону «Ингушетии» сообщили, что одним из приоритетных направлений деятельности ведомства является взыскание задолженностей по налогам — одному из основных источников формирования бюджета.

«Наиболее эффективными методами воздействия на должников, уклоняющихся от уплаты налогов, являются: вынесение постановлений о розыске счетов и наложении ареста на денежные средства, находящиеся в банке или иной кредитной организации. А также составление акта описи и ареста на имущество и наложение ограничений на регистрационные действия в отношении транспортных средств и недвижимого имущества», — отметил собеседник издания.