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Третью группу беженцев из Палестины приняли в Ингушетии

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В республику прибыла третья группа беженцев из Палестины, информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе регионального министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации.

14 человек, большинство из которых — дети, встречали первый заместитель премьер-министра региона Магомед Евлоев, депутат Народного собрания Ахмед Костоев, руководитель Миннаца Руслан Мизиев, начальник отдела ведомства Магомед Харсиев, сотрудники МЧС.

Прибывших разместят в гостинице «Асса» в Назрани. Для них созданы все необходимые условия для проживания.

Напомним, что в декабре прошлого года в Ингушетию прибыли две первые группы жителей сектора Газа — более 80 человек, с ними встретился руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.

«Обсудил с ними их нужды и постарался выслушать каждого, кто хотел высказаться. Матери, безусловно, переживают, в первую очередь, о своих детях. Некоторые из них попросили меня сделать все возможное, чтобы студенты могли продолжить обучение, но уже в нашем университете. Сказал им, что сделать это реально, однако необходимо будет проработать юридическую сторону вопроса. Правительству поручил изучить этот вопрос», — сообщил Махмуд-Али Калиматов.

«Искренне рад, что люди, вынужденно покинувшие свою родную страну, решили жить дальше, улыбаться, учиться и верить в лучшее. Это сложно, но сделать такой шаг сейчас крайне важно», — добавил Глава.

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