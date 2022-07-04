Три медали завоевали ингушские дзюдоисты на соревнованиях «Армавир-2022»

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», турнир, на котором ингушские спортсмены завоевали три медали, являлся отбором на первенство России. В состязаниях приняли участие 263 дзюдоиста из 23 регионов.

Муслим Гамботов из Ингушетии занял первое место в весовой категории до 81 кг. Уже на 20-й секунде схватки он провел бросок, который был оценен на «иппон» и добился чистой победы. «Серебро» в весовой категории до 73 кг у Алисхана Могушкова. Султан Плиев занял третье место в весовой категории до 55 кг.