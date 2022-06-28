Творческие коллективы Ингушетии проводят концерты в пришкольных лагерях

Коллектив Карабулакского городского дома культуры, который возглавляет Камбулат Аушев, побывал в пришкольном летнем лагере, расположенном в школе номер три города Карабулака. Перед отдыхающими школьниками выступили воспитанники ДК Дейси Харсиева, Хава Батырова и другие.

Мероприятие получилось очень веселым и позитивным во многом благодаря и тому, что вел его методист ДК, заслуженный работник культуры Ингушетии, автор и исполнитель собственных песен Шамиль Гарданов. Он не только выступил в качестве конферансье, но и исполнил две свои песни под восторженные аплодисменты детей и взрослых. Завершилось мероприятие зажигательной лезгинкой.

Не менее весело прошли концерты в средней школе номер один и основной общеобразовательной школе сельского поселения Галашки. Здесь все грани своих талантов продемонстрировали творческие коллективы местного Дома культуры. В концертах для школьников приняли участие кружок струнных инструментов, участники литературно-драматического кружка «Живое слово» и вокального кружка «Улыбка».

«Ребята встретили нас очень радушно, а также сами приняли участие в концертной программе — танцевали, пели, рассказывали стихи», — рассказала директор галашкинского ДК Мадина Балаева.