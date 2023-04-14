Происшествие

У двух жителей Ингушетии обнаружены взрывные устройства

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Силовики нашли взрывные устройства в домах двух жителей Малгобекского района Ингушетии, один из которых приходится двоюродным братом задержанному недавно в Чечне предполагаемому участнику бандгруппы Бабуеву, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.

«Сотрудники республиканского ЦПЭ и УФСБ по Ингушетии в селе Аки-Юрт на улице Осканова, где проживает 34-летний Илез Б., обнаружили самодельное взрывное устройство, состоящее из выстрела ВОГ-17М и взрывателя ручных осколочных гранат УЗРГМ-2, пригодное для осуществления взрыва», — сказал собеседник

По его данным, в том же селе по месту проживания Арби Б., 2002 г. р., под водительским сиденьем автомобиля ВАЗ-21093 найдена ручная граната РГД-5 с запалом УЗРГМ с отпечатками пальцев Б. На мужчин завели дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Оба находятся в ИВС.

Бабуев, являющийся двоюродным братом задержанного недавно в Чечне жителя Аки-Юрта Рамзана Бабуева, был осужден в ноябре 2021 года по ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу). Б. — сотрудник МЧС. Силовики полагают, что задержанные связаны с бандгруппой, причастной к вооруженным нападениям на пост в Северной Осетии в марте и на стражей правопорядка в Ингушетии в апреле, в результате которых трое полицейских погибли, 11 были ранены.

 

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