У общественников Ингушетии появилась возможность войти в Топ-100 лидеров социальных изменений

В этом году Медиашкола НКО удваивает количество участников и возьмет в наставничество 100 руководителей некоммерческих организаций из регионов. В течение года с помощью экспертов они овладеют инструментами для повышения узнаваемости в СМИ и социальных сетях.

Медиашкола НКО, сообщила её пресс-служба газете «Ингушетия», запустила проект для лидеров социальных изменений в 2022 году при поддержке Фонда президентских грантов. Отмечается, что 30 июня завершился первый сезон программы, все выпускники получили сертификаты и рекомендации по дальнейшему развитию. За год руководители НКО с помощью команды медиаэкспертов получили более 700 упоминаний в региональных и федеральных СМИ, их звали в эфиры популярных телеканалов, они написали 5715 постов в соцсетях и провели 103 экспертных эфира.

«В этом году мы берем на постоянное персональное сопровождение 100 человек. В течение 12 месяцев их ждет мощная информационная поддержка. Участникам будут помогать наставники, они расскажут лидерам, как эффективно общаться с журналистами и партнерами, как повысить медиакомпетенции и усилить свое присутствие в информационном поле. После обучения руководители НКО станут уверенными спикерами для федеральных, региональных и отраслевых СМИ, научатся строить эффективные стратегии по продвижению в соцсетях, станут заметнее, смогут расширить свою аудиторию и повысить доверие общества к некоммерческому сектору», — рассказала руководитель проекта и основатель Медиашколы НКО, секретарь Союза журналистов России Юлия Загитова.

Попасть в программу могут руководители и лидеры региональных НКО, у которых есть мотивация к обучению, опыт получения грантовых средств и успешные кейсы реализации проектов. Ознакомиться со всеми критериями участия и подать заявку можно на сайте школы в разделе «Лидеры изменений 2:0».

Напомним, Медиашкола НКО — это команда медиаэскпертов по продвижению некоммерческих проектов в СМИ и социальных сетях, которая помогает руководителям и сотрудникам некоммерческого сектора менять мир. Их миссия: делать добро виральным.