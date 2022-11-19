У въездной арки Аланские ворота в Магасе прошла продовольственная ярмарка
В столице Ингушетии Магасе прошла еженедельная продовольственная ярмарка с ценами на 15 процентов ниже рыночных, сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.
«Здесь традиционно была представлена мясная и молочная продукция, мед, овощи, зерно, кондитерские изделия по цене на 10-15% ниже, чем на рынке», -= говорится в сообщении.
Отмечается, что следующая, заключительная ярмарка, пройдет в Назрани в субботу, 26 ноября.
Напомним, по поручению Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова с целью сдерживания цен на продукты первой необходимости в регионе в течение октября-ноября проводятся еженедельные продовольственные ярмарки.