Ярмарка

У въездной арки Аланские ворота в Магасе прошла продовольственная ярмарка

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В столице Ингушетии Магасе прошла еженедельная продовольственная ярмарка с ценами на 15 процентов ниже рыночных, сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.

«Здесь традиционно была представлена мясная и молочная продукция, мед, овощи, зерно, кондитерские изделия по цене на 10-15% ниже, чем на рынке», -= говорится в сообщении.

Отмечается, что следующая, заключительная ярмарка, пройдет в Назрани в субботу, 26 ноября.

Напомним, по поручению Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова с целью сдерживания цен на продукты первой необходимости в регионе в течение октября-ноября проводятся еженедельные продовольственные ярмарки.

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