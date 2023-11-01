УФСБ по Ингушетии предупреждает об уголовной ответственности при участии в незаконных акциях

«В связи с распространением в сети «Интернет» и мессенджерах призывов к участию в массовых несанкционированных акциях на объектах транспортной инфраструктуры республики и осуществлению незаконной деятельности в отношении лиц по национальному признаку, УФСБ России по республике доводит до граждан информацию о наступлении уголовной ответственности организаторов и участников за вышеуказанные действия по статей 212 и 280 УК России (массовые беспорядки и публичные призывы к экстремисткой деятельности), наказание за совершение которых предусматривает лишение свободы на различные сроки», — отметили в пресс-службе силового ведомства.

Как ранее сообщала газета «Ингушетия», в МВД по республике, в связи с распространением в социальных сетях определенных призывов, напомнили об ответственности за участие в незаконных акциях.

Поскольку данные мероприятия не согласованы с органами исполнительной власти республики, полиция предупреждает, что все попытки проведения подобных акций будут незамедлительно пресечены, а их организаторы и участники привлечены к ответственности.

Напомним, что в сети «Интернет» появились призывы провести митинг в аэропорту «Магас» имени Героя России Суламбека Осканова. Директор воздушной гавани республики Магомед Цуров сообщил, что Ингушетия принимает только рейс «Каир — Москва — Магас» и напомнил, что в данном случае речь идет о столице Египта.

«Я на 99% уверен, что это самая настоящая провокация, чтобы подставить наших молодых людей. Я не знаю, кто это делает, но призываю молодежь: не поддавайтесь на такие провокационные призывы», — подчеркнул Магомед Цуров.