Умер археолог, автор монографии «Древности горной Ингушетии» Джабраил Чахкиев
В правительстве республики выразили соболезнования родным и близким кандидата исторических наук, профессора Джабраила Чахкиева. Известный археолог, автор двухтомного научно-исследовательского издания «Древности горной Ингушетии» умер после непродолжительной болезни.
С 1998 года профессиональный путь Джабраила Юрьевича Чахкиева был связан с архивной сферой региона. До 2015 года он являлся заместителем руководителя Государственной архивной службы, а с 2015 года трудился в должности заместителя директора ГКУ «Госархив Ингушетии».
Ученый внес огромный вклад в становление и развитие архивного дела республики, совмещая эту работу с преподавательской деятельностью в Ингушском государственном университете.
Принимал самое активное участие в качестве эксперта-консультанта в работе по реставрации башен в горной части республики. Являлся автором многих монографий, статей по истории, археологии, этнографии ингушей.
«Уход из жизни Джабраила Чахкиева — огромная утрата для архивистов, научного сообщества и образовательной сферы республики», — отметили в правительстве региона.
Коллектив газеты «Ингушетия» выражает соболезнования коллегам, родным и близки Джабраила Чахкиева.
Дала гешт долда!