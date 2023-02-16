Уполномоченный по правам человека и президент Адвокатской палаты Ингушетии примут граждан
В Магасе в рамках реализации соцпроекта «День бесплатной правовой помощи населению республики» 22 февраля текущего года состоится совместный прием граждан уполномоченного по правам человека в Ингушетии Ибрагима Цечоева и президента Адвокатской палаты республики Зареты Хаутиевой.
Как сообщили в аппарате УПЧ, заявления и жалобы обратившихся граждан будут рассмотрены по существу в соответствии с компетенцией и действующим законодательством.
Также граждане получат разъяснения о средствах, которые они вправе использовать для защиты своих прав и свобод.
Прием будет проводиться с 10:00 до 13:00 по адресу: г. Магас, ул. Мальсагова, 11. Номера для предварительной записи: 8 (963) 172-42-70 и 8(8734) 55-11-75 — ежедневно с 09:00 до 18:00, кроме субботы и воскресе