Уроженец Ингушетии Идрис Алиев победил на молодежном чемпионате мира по джиу-джитсу

«Мой соперник был достойным и вежливым, финальный бой завершился уже на 30-й секунде после того, как сделал красивый прием», — прокомментировал джитсер.

Идрис сообщил, что оппонентом в поединке был Абдулрахман Альнаджар, представляющий ОАЭ.

«К этой победе я шел почти 3 года в джиу-джитсу, была интенсивная подготовка в клубе Kazakhstan Top Team Gres» — добавил спортсмен.

Тренировал Идриса опытный наставник Антон Муратов.

Боец рассказал нашему корреспонденту, что победа на соревнованиях зависит исключительно от подготовки и психологического состояния, но никак не от везения.

«Все победы и поражения от Аллаха, но только упорным трудом можно достичь цели, я считаю, что даже если ты очень везучий или обладаешь талантом, без упорного труда это ни к чему не приведет», — отметил Идрис.

Он сообщил, что ближайший крупный турнир планируется в январе-феврале, но до этого времени нужно войти в пик физической формы, восстановиться после травм.

«Моя цель — стать чемпионом Европы или мира по версии IBJJF», — резюмировал спортсмен.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала о том, что 21 августа Амин Арсамаков и Идрис Алиев завоевали бронзовые награды на чемпионате мира по бразильскому джиу-джитсу.