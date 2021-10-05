Ушел из жизни ветеран пожарной охраны Ингушетии Мухажир Нальгиев

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Мухажир Нальгиев

Представители органов власти побывали на похоронах председателя совета старейшин при Главе Ингушетии, ветерана пожарной службы республики Мухажира Нальгиева, сообщили газете «Ингушетия» в правительстве региона.

«По поручению Главы республики представители правительства оказали материальную поддержку семье известного общественного деятеля, уважаемого старейшины Мухажира Нальгиева, усопшего накануне после продолжительной болезни. Члены делегации высказали слова соболезнования родным и близким покойного», — сказал собеседник издания.

Нальгиев на протяжении тридцати лет возглавлял пожарную часть на заводе электроинструментов в Назрани. Одиннадцать лет подряд его часть занимала первые места среди 53 пожарных частей гарнизона.

Уйдя на заслуженный отдых в 2000 году, ветеран пожарной охраны продолжил трудиться на благо родного края, посвятив себя общественной работе, решая с помощью своего авторитета многие вопросы для земляков, примиряя конфликтующие семьи, оказывая материальную помощь малоимущим.

Кроме того, его усилиями организован музей пожарных Ингушетии. С 2002 года Нальгиев был членом совета старейшин при Главе республики, а с 2009 по 2017 год — его председателем.

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