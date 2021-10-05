Ушел из жизни ветеран пожарной охраны Ингушетии Мухажир Нальгиев

«По поручению Главы республики представители правительства оказали материальную поддержку семье известного общественного деятеля, уважаемого старейшины Мухажира Нальгиева, усопшего накануне после продолжительной болезни. Члены делегации высказали слова соболезнования родным и близким покойного», — сказал собеседник издания.

Нальгиев на протяжении тридцати лет возглавлял пожарную часть на заводе электроинструментов в Назрани. Одиннадцать лет подряд его часть занимала первые места среди 53 пожарных частей гарнизона.

Уйдя на заслуженный отдых в 2000 году, ветеран пожарной охраны продолжил трудиться на благо родного края, посвятив себя общественной работе, решая с помощью своего авторитета многие вопросы для земляков, примиряя конфликтующие семьи, оказывая материальную помощь малоимущим.

Кроме того, его усилиями организован музей пожарных Ингушетии. С 2002 года Нальгиев был членом совета старейшин при Главе республики, а с 2009 по 2017 год — его председателем.