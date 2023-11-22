Установлена личность нейтрализованного в Ингушетии пособника членов НВФ

Как ранее сообщалось, при проведении спецоперации в рамках КТО правоохранителями была получена информация о месте нахождения пособника разыскиваемых членов бандитской группы.

В ходе попытки проведения переговоров мужчине 1990 года рождения было предложено сдаться, тот отказался и оказал вооруженное сопротивление. В результате боестолкновения бандит нейтрализован. Ранение получил один сотрудник правоохранительных органов, ему оказана необходимая квалифицированная медицинская помощь. Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Отмечается, что на месте боестолкновения обнаружены граната Ф-1, травматический пистолет системы Макарова, модернизированный кустарным способом в боевой аналог и боеприпасы к нему.

«Обстановка контролируется. Обращаемся к гражданам с убедительной просьбой сохранять спокойствие, не допускать хаоса и массовых беспорядков, а также вмешательства в действия правоохранительных органов», — отметили в силовом ведомстве.