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Установлена личность нейтрализованного в Ингушетии пособника членов НВФ

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Установлена личность нейтрализованного в Сунже сегодня утром пособника членов незаконного вооруженного формирования, информировали «Ингушетию» в пресс-службе УФСБ по региону.

Как ранее сообщалось, при проведении спецоперации в рамках КТО правоохранителями была получена информация о месте нахождения пособника разыскиваемых членов бандитской группы.

В ходе попытки проведения переговоров мужчине 1990 года рождения было предложено сдаться, тот отказался и оказал вооруженное сопротивление. В результате боестолкновения бандит нейтрализован. Ранение получил один сотрудник правоохранительных органов, ему оказана необходимая квалифицированная медицинская помощь. Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Отмечается, что на месте боестолкновения обнаружены граната Ф-1, травматический пистолет системы Макарова, модернизированный кустарным способом в боевой аналог и боеприпасы к нему.

«Обстановка контролируется. Обращаемся к гражданам с убедительной просьбой сохранять спокойствие, не допускать хаоса и массовых беспорядков, а также вмешательства в действия правоохранительных органов», — отметили в силовом ведомстве.

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