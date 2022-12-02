Стипендии

Утвержден список стипендиатов Главы Ингушетии

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Утвержден список стипендиатов Главы Ингушетии. В него вошли 130 ингушских студентов, обучающихся в различных вузах страны.

В Телеграм-канале правительства республики сообщается, что в соответствии с распоряжением руководителя субъекта Махмуд-Али Калиматова от 2 декабря утвержден список студентов и аспирантов из региона, успешно обучающихся в высших учебных заведениях Российской Федерации, отобранных для присуждения стипендий Главы республики на 2022-2023 учебный год. 

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что для студентов и аспирантов из региона, успешно обучающихся по очной форме в вузах России установлено 130 стипендий Главы.

В том числе: 120 стипендий, для обучающихся по образовательным программам бакалавриата и специалитета на «хорошо» и «отлично» по итогам учебного года — 2 тыс. рублей ежемесячно; 5 стипендий, для обучающихся по образовательным программам магистратуры также 2 тыс. рублей и 5 стипендий, для обучающихся по образовательным программам аспирантуры в размере 2,5 тыс. руб.

Кроме того, установлены 25 стипендий в размере 1000 руб. ежемесячно для студентов государственных профессиональных образовательных учреждений республики. Для определения стипендиатов региональное министерство образования организует проведение конкурса, к участию в котором допускаются студенты, имеющие средний балл успеваемости за время обучения не ниже 4,5 и активно участвующие в научной и общественной работе.

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