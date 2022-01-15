В 2021 году в Ингушетии не было случаев отравления суррогатным алкоголем

Отмечается, что для контроля за соблюдением обязательных требований организации условий и мест розничной продажи спиртосодержащей продукции управлением в 2021 году проведено 4 надзорных мероприятия в отношении объектов, реализующих пищевую спиртосодержащую продукцию, исследовано 20 проб.

По фактам нарушения обязательных требований при реализации алкогольной продукции должностными лицами на виновных лиц наложено штрафов на сумму 40 тыс. руб.

В то же время управление Роспотребнадзора по региону напомнило, что причинами острых отравлений являются употребление внутрь этанола, метанола, спирта неуточненного (денатурата, одеколона и парфюмерно-косметических изделий, стеклоочистителя и других).

Особую опасность представляют поддельные алкогольные напитки. В ведомстве призвали не приобретать их в местах несанкционированной торговли, по низкой цене, без фирменной заводской упаковки и маркировки специальными акцизными марками, с рук, а также дистанционным способом продажи через сеть Интернет.

«Лучшие профилактические меры от отравления алкогольными напитками — полное исключение их из употребления», — добавили в управлении.