В 2024 году в Ингушетии появится медицинский центр на 500 посещений в смену
В 2024 году в Ингушетии планируется ввести в строй современный амбулаторно-диагностический медицинский центр на 500 посещений в смену. Об этом на рабочей встрече с Главой республики Махмуд-Али Калиматовым в Магасе сообщил основатель благотворительного фонда «Сафмар» Микаил Гуцериев.
Он напомнил, что ранее руководитель субъекта посетовал, что в регионе нет диагностического центра. Меценат это запомнил и наше инвесторов, готовых вложиться в открытие клиники. При этом Микаил Гуцериев заметил, что речь идет не о благотворительном, а об инвестиционном проекте.
«Я уверен, он принесет большую пользу жителям нашей республики, поскольку однозначно дешевле будет получить необходимые услуги и помощь на территории центра, нежели ехать, к примеру, в Москву, снимать там жилье, искать клинику, сдавать анализы», — отметил предприниматель.
Центр предусматривает полный цикл медицинской диагностики для всей семьи: компьютерная томография, рентген, УЗИ, эндоскопия и многое другое. Предусмотрен будет и амбулаторный прием по таким направлениям как терапия, кардиология, урология, хирургия, травматология, педиатрия.
«Для нашей республики и наших жителей это очень важный проект. Многие выезжают за пределы региона для диагностики и получения консультации от узких специалистов в крупных медучреждениях страны. Им приходится тратить большие средства на дорогу, проживание, питание и многое другое. И не каждый может себе это позволить. Инвестор планирует привлекать к сотрудничеству лучшие институты Москвы и перспективных ингушских врачей, которые работают в других субъектах», — цитирует Махмуд-Али Калиматова его пресс-служба.
Он поблагодарил Микаила Гуцериева за содействие в этом важном для региона вопросе.
Глава заверил, что со стороны властей республики инвесторам будет оказана всесторонняя поддержка.
Отметим, что ранее основатель фонда «Сафмар» анонсировал открытие в Магасе в будущем году к 100-летию государственности Ингушетии академии цифрового развития, ИТ-отеля и торгово-развлекательного центра на площади Согласия. Кроме того, реализуется ряд благотворительных проектов, включая реконструкцию кладбищ и реставрацию башенных комплексов в горном Джейрахском районе.