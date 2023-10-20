В 2024 году в Ингушетии появится медицинский центр на 500 посещений в смену

Он напомнил, что ранее руководитель субъекта посетовал, что в регионе нет диагностического центра. Меценат это запомнил и наше инвесторов, готовых вложиться в открытие клиники. При этом Микаил Гуцериев заметил, что речь идет не о благотворительном, а об инвестиционном проекте.

«Я уверен, он принесет большую пользу жителям нашей республики, поскольку однозначно дешевле будет получить необходимые услуги и помощь на территории центра, нежели ехать, к примеру, в Москву, снимать там жилье, искать клинику, сдавать анализы», — отметил предприниматель.

Центр предусматривает полный цикл медицинской диагностики для всей семьи: компьютерная томография, рентген, УЗИ, эндоскопия и многое другое. Предусмотрен будет и амбулаторный прием по таким направлениям как терапия, кардиология, урология, хирургия, травматология, педиатрия.

«Для нашей республики и наших жителей это очень важный проект. Многие выезжают за пределы региона для диагностики и получения консультации от узких специалистов в крупных медучреждениях страны. Им приходится тратить большие средства на дорогу, проживание, питание и многое другое. И не каждый может себе это позволить. Инвестор планирует привлекать к сотрудничеству лучшие институты Москвы и перспективных ингушских врачей, которые работают в других субъектах», — цитирует Махмуд-Али Калиматова его пресс-служба.

Он поблагодарил Микаила Гуцериева за содействие в этом важном для региона вопросе.

Глава заверил, что со стороны властей республики инвесторам будет оказана всесторонняя поддержка.

Отметим, что ранее основатель фонда «Сафмар» анонсировал открытие в Магасе в будущем году к 100-летию государственности Ингушетии академии цифрового развития, ИТ-отеля и торгово-развлекательного центра на площади Согласия. Кроме того, реализуется ряд благотворительных проектов, включая реконструкцию кладбищ и реставрацию башенных комплексов в горном Джейрахском районе.