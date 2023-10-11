Госнаграды

В администрации Главы Ингушетии вручили государственные награды защитникам Отечества

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В зале Славы администрации Главы республики Махмуд-Али Калиматов и командующий Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии России Сергей Захаров вручили государственные награды защитникам Отечества.

«Сегодня, вручая высокие награды сотрудникам и военнослужащим различных подразделений Росгвардии за исполнение служебного и воинского долга и обеспечения государственных интересов России, испытал огромную гордость и уважение», — отметил руководитель субъекта, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе Главы и правительства региона.

В числе получивших награды — подполковник полиции Магомед Х., капитан Суламбек Ш., лейтенант Мурад Б., старший сержант Микаил Г. Они награждены медалью «За отвагу». Медали Суворова удостоился майор Павел Е., а медалей Жукова — подполковник Андрей С. и старший лейтенант Александр П.

Кроме того, медалями за отличие в охране общественного порядка были награждены майоры полиции Виталий С., Артур Д., Адам Д. и Руслан Х., капитаны Тимур Т., Магомед Д., и Амир Ц., лейтенанты Магомед-Басир Ш., и Джабраил У., старший прапорщик Тимерлан С. и старший сержант Магомед М.

«Все они показали пример настоящего мужества и с честью несут свое высокое звание. В настоящее время, когда вся Россия в ходе специальной военной операции защищает свое право на мир и безопасное будущее, росгвардейцы, рискуя жизнью, как надежные защитники Отечества, прославляют себя, нашу республику и великую Россию», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

«Мы гордимся нашими доблестными бойцами, представителями различных национальностей, которые стали примером верности долгу и безупречного исполнения служебных обязанностей. Желаю им и дальше также качественно исполнять свой служебный долг», — добавил Глава.

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