В аэропорту Ингушетии пресекли попытку дачи взятки полицейскому

«В аэропорту «Магас» выявили гражданина, который курил в неположенном месте. Мужчина попросил сотрудника полиции не оформлять в отношении него административный протокол, передав ему денежное вознаграждение в сумме 500 рублей. Противоправные действия гражданина были задокументированы в установленном законом порядке», — рассказал собеседник.

По его словам, в отношении мужчины отделением дознания Махачкалинского линейного управления МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 291.2 УК России (мелкое взяточничество).

Отмечается, что санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.