Взятка

В аэропорту Ингушетии пресекли попытку дачи взятки полицейскому

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Возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Назрановского района, который предложил сотруднику транспортной полиции взятку в 500 рублей за несоставление протокола, сообщили газете «Ингушетия» в УТ МВД России по СКФО.

«В аэропорту «Магас» выявили гражданина, который курил в неположенном месте. Мужчина попросил сотрудника полиции не оформлять в отношении него административный протокол, передав ему денежное вознаграждение в сумме 500 рублей. Противоправные действия гражданина были задокументированы в установленном законом порядке», — рассказал собеседник.

По его словам, в отношении мужчины отделением дознания Махачкалинского линейного управления МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 291.2 УК России (мелкое взяточничество).

Отмечается, что санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

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