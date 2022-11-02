В аппарате УПЧ в Ингушетии окажут правовую помощь пенсионерам
3 ноября с 10 до 13 часов в здании МФЦ столицы республики, сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в Ингушетии и отделения ПФР по республике, в рамках реализации социально-просветительского проекта «Правовой марафон для пенсионеров», проведут совместные бесплатные консультации.
Разъяснительную работу с гражданами по вопросам пенсионного обеспечения, а также консультации будут проводить заведующий сектором аппарата УПЧ Амина Парчиева и эксперт группы по работе с обращениями граждан, страхователей и застрахованных лиц ОПФР по региону Хава Мусиева.
Адрес проведения мероприятия: город Магас, улица Мальсагова, 46 «а».
По вопросам проекта просьба обращаться по номерам: 8 (963) 172-42-70, 8 (8734) 55-11-75 и 8 (8734) 55-19-92, сообщает информационно-аналитический сектор УПЧ в Ингушетии.