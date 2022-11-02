Информация

В аппарате УПЧ в Ингушетии окажут правовую помощь пенсионерам

0

3 ноября с 10 до 13 часов в здании МФЦ столицы республики, сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в Ингушетии и отделения ПФР по республике, в рамках реализации социально-просветительского проекта «Правовой марафон для пенсионеров», проведут совместные бесплатные консультации.

Разъяснительную работу с гражданами по вопросам пенсионного обеспечения, а также консультации будут проводить заведующий сектором аппарата УПЧ Амина Парчиева и эксперт группы по работе с обращениями граждан, страхователей и застрахованных лиц ОПФР по региону Хава Мусиева.

Адрес проведения мероприятия: город Магас, улица Мальсагова, 46 «а».

По вопросам проекта просьба обращаться по номерам: 8 (963) 172-42-70, 8 (8734) 55-11-75 и 8 (8734) 55-19-92, сообщает информационно-аналитический сектор УПЧ в Ингушетии.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушские дзюдоисты завоевали две золотые медали на международном турнире в Нальчике
Национальная библиотека Ингушетии приглашает на «Ночь искусств — 2022»
Ингушские студенты приняли участие во всероссийском круглом столе «Феномен Лермонтова»
Глава Ингушетии заявил, что вопросы мобилизованных будут решаться в приоритетном порядке
Ингушский благотворительный фонд «Мял» подарил коляски инвалидам
В Ингушетии дан старт осенней призывной кампании
Жителей Ингушетии приглашают к участию в марафоне «Знание о героях»
В филиале Россельхозцентра по Ингушетии подвели итоги работы за 9 месяцев текущего года
В Ингушетии проведут лесозащитные мероприятия на территории более 2 тыс. га
В Музее боевой и трудовой славы Малгобека Ингушетии завершается модернизация в рамках нацпроекта «Культура»
МФЦ Ингушетии запустил Telegram-канал и создал аккаунт во «ВКонтакте»

Главное

Яндекс.Метрика

 