В аппарате УПЧ в Ингушетии окажут правовую помощь пенсионерам

Разъяснительную работу с гражданами по вопросам пенсионного обеспечения, а также консультации будут проводить заведующий сектором аппарата УПЧ Амина Парчиева и эксперт группы по работе с обращениями граждан, страхователей и застрахованных лиц ОПФР по региону Хава Мусиева.

Адрес проведения мероприятия: город Магас, улица Мальсагова, 46 «а».

По вопросам проекта просьба обращаться по номерам: 8 (963) 172-42-70, 8 (8734) 55-11-75 и 8 (8734) 55-19-92, сообщает информационно-аналитический сектор УПЧ в Ингушетии.