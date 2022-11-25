Прием граждан

В аппарате УПЧ в Ингушетии состоится прием граждан с участием президента адвокатской палаты региона

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В аппарате УПЧ в Ингушетии 30 ноября состоится прием граждан в целях реализации их права на получение бесплатной квалифицированной юридической помощи.

С заявителями встретятся уполномоченный по правам человека в республике Ибрагим Цечоев и президента адвокатской палаты региона Зарета Хаутиева.

Заявления и жалобы обратившихся граждан будут рассмотрены по существу в соответствии с компетенцией и действующим законодательством. Одновременно, они могут получить разъяснения о средствах, которые вправе использовать для защиты своих прав и свобод.

Прием будет проводиться с 10 до 13 часов по адресу: город Магас, улица Мальсагова, 11.

Номера для предварительной записи: 8 (963) 172-42-70, 8 (8734) 55-11-75 и 8 (8734) 55-19-92 — ежедневно с 9 до 18 часов, кроме субботы и воскресенья, сообщает информационно-аналитический сектор УПЧ в Ингушетии.

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