В Центре культурного развития Магаса состоялось новогоднее представление с участием воспитанников учреждения
В Центре культурного развития Магаса состоялось новогоднее представление с участием воспитанников учреждения, сообщил газете «Ингушетия» представитель ЦКР.
Юные артисты отлично подготовились к данному мероприятию, поэтому программа концерта была очень насыщенной и интересной. Зрители увидели вокальные, инструментальные, танцевальные и юмористические номера.
А с появлением Деда Мороза и Снегурочки начался настоящий праздник, с подарками, загадками и танцами.
На мероприятии присутствовали помощники депутата Государственной Думы Бекхана Барахоева — Магомед Дарсигов и Башир Барахоев. Они вручили детям новогодние подарки от лица депутата и пожелали центру и его воспитанникам счастливого нового года, творческих успехов, здоровья и благодарного зрителя.