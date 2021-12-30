В Центре культурного развития Магаса состоялось новогоднее представление с участием воспитанников учреждения

Юные артисты отлично подготовились к данному мероприятию, поэтому программа концерта была очень насыщенной и интересной. Зрители увидели вокальные, инструментальные, танцевальные и юмористические номера.

А с появлением Деда Мороза и Снегурочки начался настоящий праздник, с подарками, загадками и танцами.

На мероприятии присутствовали помощники депутата Государственной Думы Бекхана Барахоева — Магомед Дарсигов и Башир Барахоев. Они вручили детям новогодние подарки от лица депутата и пожелали центру и его воспитанникам счастливого нового года, творческих успехов, здоровья и благодарного зрителя.