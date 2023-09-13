В честь погибшего в зоне СВО Героя России Адама Хамхоева в Ингушетии назвали школу

«Переименовать государственное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Карабулак» в государственное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Карабулак имени Хамхоева Адама Ераховича», — говорится в документе.

Министру образования и науки поручено внести соответствующие изменения в учредительные документы образовательной организации.

Как ранее сообщала «Ингушетия», в июне прошлого года, за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, указом Президента Владимира Путина капитану Адаму Хамхоеву присвоено звание «Герой Российской Федерации» (посмертно).

«Военная профессия всегда сопряжена с высоким риском для жизни. Жизнь Адама Хамхоева была короткой, но достойной, а смерть героической. Он самый молодой среди других наших Героев России, но наравне с ними войдет в историю как достойный сын ингушского народа. Его подвиг отмечен высшей военной наградой — Звездой Героя России. Адам Хамхоев отдал жизнь за свою Родину, погиб, защищая ее государственную целостность», — отметил Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

В декабре 2022 года в рамках серии «Герои Российской Федерации» в почтовое обращение вышли 10 марок, посвященных участникам специальной военной операции в Украине. На одной из них изображен уроженец Ингушетии Адам Хамхоев.

Племянник бывшего Главы региона, ныне заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова, офицер Адам Хамхоев был выпускником Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, проходил военную службу по контракту в Ульяновске. Он был тяжело ранен 19 мая прошлого года при наступлении в Северодонецком направлении снайпером противника, от эвакуации отказался и, находясь на передовом рубеже, продолжил управлять ротой.

Военнослужащий погиб в ночь на 21 мая 2022 года, после чего был доставлен на родину и похоронен в Ингушетии на родовом кладбище.