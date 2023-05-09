9 мая

В ЦКР столицы Ингушетии прошел концерт «Память сердца»

0

В Центре культурного развития Магаса прошел концерт «Память сердца», посвященный Дню Победы, сообщил представитель учреждения.

По его словам, в праздничной программе приняли участие воспитанники музыкальных и хореографических кружков, которые исполнили песни и мелодии военных лет, а также задорные танцевальные импровизации.

«В истории есть дни, которые приобретают со временем еще большую значимость, и таковым является День Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Наше подрастающее поколение чтит и помнит героев», — отметил собеседник.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Глава Ингушетии лично поздравил ветерана ВОВ Магомеда Медарова с Днем Победы
В Ингушетии семьям мобилизованных выделили земельные участки под ИЖС
Воспитанники технопарка «Кванториум» Ингушетии стали призерами конкурса «Карта Победы»
ОНФ в Ингушетии доставил в регион частицу главного Вечного огня страны
Во Владикавказе установили баннеры с портретами ингушей — участников ВОВ
В Ингушетии почтили память павших в годы ВОВ
Зелимхан Бакаев в составе «Зенита» стал чемпионом России по футболу
Умер руководитель мемориального комплекса памяти жертв осени 1992 года в Назрани Аюп Цуров
Расчетом «Ярсов» на параде Победы в Москве командовал уроженец Ингушетии Магомед Цуров
К 9 мая в фильме «НеЗабытые» покажут историю об ингушском фронтовике
Гостем «Полдника с художником» в музее ИЗО Ингушетии станет Алихан Майриев

Главное

Яндекс.Метрика

 