В ЦКР столицы Ингушетии прошел концерт «Память сердца»

По его словам, в праздничной программе приняли участие воспитанники музыкальных и хореографических кружков, которые исполнили песни и мелодии военных лет, а также задорные танцевальные импровизации.

«В истории есть дни, которые приобретают со временем еще большую значимость, и таковым является День Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Наше подрастающее поколение чтит и помнит героев», — отметил собеседник.