В ЦКР столицы Ингушетии прошел концерт «Память сердца»
В Центре культурного развития Магаса прошел концерт «Память сердца», посвященный Дню Победы, сообщил представитель учреждения.
По его словам, в праздничной программе приняли участие воспитанники музыкальных и хореографических кружков, которые исполнили песни и мелодии военных лет, а также задорные танцевальные импровизации.
«В истории есть дни, которые приобретают со временем еще большую значимость, и таковым является День Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Наше подрастающее поколение чтит и помнит героев», — отметил собеседник.